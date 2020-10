Liv (7) werd lastiggevallen door ‘voetenfetisjist’: ‘Hij vroeg of ze haar schoentjes uit wilde doen’

Wethouder Janssen over kritiek op sociale bouw aan Leusderweg: ‘Juist in Amersfoort-Zuid is dit nodig’

8 oktober Een aantal bewoners van de Leusderweg en de Timorstraat in Amersfoort-Zuid is slecht te spreken over de komst van goedkope huurwoningen op de plek van de gesloopte Bilalschool. Wijkwethouder Astrid Janssen (GroenLinks) toont deels begrip, maar fronst ook de wenkbrauwen. ‘De woningnood vereist dat we overal in de stad de mogelijkheden benutten. Je hoopt dan toch dat de mensen dat begrijpen.’