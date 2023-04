LIVE | Drukte in Utrecht neemt toe, Koningsdag is groot feest in provincie Utrecht

Deelver­voer­der Bird vertrekt uit Amersfoort: overgeble­ven aanbieders mogen langer blijven

Amersfoort raakt in mei nog een deelvervoerder kwijt: Bird heeft aan de gemeente laten weten geen nieuwe vergunning te willen. Check en Tier, de enige twee overgebleven partijen, mogen in ieder geval nog tot het eind van dit jaar in Amersfoort blijven.