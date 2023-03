LIVE | Eerste uitslagen in provincie Utrecht komen binnen, BBB wint in veel gemeenten

Geen plek meer voor oer-Hollandse grutto in polder Rijnenburg na komst windmolens

De grutto’s die in het broedseizoen in de Utrechtse polder Rijnenburg neerstrijken, moeten ‘verhuizen’. Het leefgebied van de oer-Hollandse weidevogel wordt verstoord door de windmolens die in het gebied komen.