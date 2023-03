LIVE | Stembureaus openen de deuren in de provincie Utrecht, eerste rijen vormen zich

Hij overleefde een bomaanslag en kreeg verf over zich heen, maar Aad Kosto vindt de politiek nú harder

Nachtmerries heeft oud-staatssecretaris Aad Kosto (85) er nooit van gehad. Maar nu bedreigingen van politici almaar toenemen, denkt de Amersfoorter nog weleens terug aan de bom die in 1991 grote schade toebracht aan zijn toenmalige woning in Grootschermer. Het beeld van de PvdA-politicus met de uit de ravage geredde kat in zijn armen ging de wereld over.