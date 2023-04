LIVE | Utrecht maakt zich op voor Koningsnacht, vrijmarkt officieel geopend

Lions Club trapt actie voor meer AED's in Baarn af met giganti­sche, gele eend

Wie een grote, gele eend op de Brink in Baarn ziet, heeft het goed gezien. De Lions Club Eemland voert dit jaar actie voor 100 procent AED-dekking in Baarn. In aanloop van de grote ‘Lukkie Duck Race’ gingen burgemeester Roëll en president van de club Vincent van der Wardt met de gele gigant op de foto.