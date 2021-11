Lockdown ligt op de loer en dat zorgt voor drukte bij kappers en fysio’s: ‘Ik vrees coronakapsels’

Petitie om Ljowa in Nederland te laten blijven aangeboden in Den Haag: ‘Ljowa hoort hier’

Stel je voor. Je woont al je hele leven in Nederland, maar dreigt toch te worden uitgezet naar Armenië. Het is de situatie waar de 7-jarige Ljowa al maandenlang in verkeert. De petitie die dinsdag werd overhandigd aan een aantal Tweede Kamerleden lijkt voor hem het laatste redmiddel om in Nederland te blijven. ,,Het is niet te laat voor een rechtvaardige beslissing.”

23 november