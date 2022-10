‘Lokaas Leonie’ beroofde met pedo-jagende vrienden meerdere mannen, vandaag stond ze voor de rechter

‘Leonie’ (17) leent zich als lokaas voor pedojagen­de tieners: slachtof­fers volledig in elkaar gemept

Dat moest ze zijn: ‘Leonie’. Het meisje waarmee hij had afgesproken via Snapchat. Precies op de afgesproken plek. Op het bankje bij de parkeerplaats van Mixed Hockey Club Leusden. Hij zit nog niet koud naast haar of van alle kanten komen jongeren op hem af. Klappen, trappen, een beuk in zijn kruis. Doodsbang blijkt hij slachtoffer van een piepjong groepje rovende pedojagers.

8:07