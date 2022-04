Lolbroek zet fietsen op bushokjes aan de Westsingel in Bunschoten

Beschermen­de pakken, douchecabi­nes en laadwagens: zo worden ruim 200.000 kippen geruimd

Het ruimen van meer dan tweehonderdduizend kippen op acht pluimveebedrijven in Barneveld is begonnen. Vrijdag werd bekend dat een pluimveehouder uit het gebied vogelgriep in zijn stal had.

16 april