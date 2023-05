Lubertus slikte de verkeerde pil, en dat had een fatale afloop

HUIS TE KOOP Om de hoek van de Koppel­poort wonen? Dit huis in de Schimmel­pen­nin­ck­straat staat te koop

Juanita en Bob van der Spaa hadden verwacht dat ze tot hun dood in hun herenhuis in de Schimmelpenninckstraat in Amersfoort zouden wonen. Helaas moeten ze nu om gezondheidsredenen naar een andere woning verhuizen en staat er een te koop-bord in hun voortuin. Ze hopen dat de nieuwe bewoners van het huis dezelfde warme gevoelens zullen koesteren als zij.