Luc (22) wilde fysiotherapeut worden, totdat hij er zelf regelmatig zat: ‘Nu sta ik voor de klas’

Waarom wilde je fysiotherapeut worden?

,,Het leek me een heel mooi beroep. Ik zat op atletiek en geef sinds ik 12 ben ook atletiektraining aan kinderen. Best uniek, want ik was toen één van de eersten onder de 18 die trainingen gaf. Zo kwam ik ook op het idee om fysiotherapeut te worden. Dan kan ik mensen helpen, wat ik heel belangrijk vind. Ik vind atletiektrainingen geven heel leuk, maar zelf trainen ging niet altijd even goed. Ik had vaak blessures en zat dus te vaak bij de fysio. Toen heb ik dat idee maar laten varen.”