Luca (10) heeft een droom en zoekt daarom 200 kubussen: ‘Zelf kopen is te duur’

Deze leuke dingen doe je de komende tijd in Amersfoort

Hét grote theaterevenement van komend weekend wordt natuurlijk Spoffin. Het openluchtfestival voor theater in alle mogelijke vormen. De term ‘straattheater’ schiet tekort voor deze ontmoeting van de internationale elite op dit vakgebied. Acrobaten, clowns, mimespelers, muzikanten, improviserende acteurs en krachtpaters komen voorbij in de binnenstad van vrijdag tot en met zondag. Spoffin vindt dit jaar zelfs aansluiting met het jubilerende Dierenpark – er is een speciale speurtocht. De routebeschrijving daarvan kan worden afgehaald bij de balie op het Lieve Vrouwekerkhof.