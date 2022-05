Ludieke actie: drol recht onder billen beeld ‘Op schoot’ gelegd

Ganzen in Nijkerk en Hoevelaken zorgen voor overlast: ‘Het is één grote smeerboel’

Het aantal zwanen en ganzen is in Hoevelaken en Nijkerk zo gegroeid, dat de vogels voor steeds meer overlast zorgen. ‘Een buurvrouw in een rolstoel kan de wielen niet met haar handen in beweging zetten, want dan zitten ze onder de poep.’

14 mei