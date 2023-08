M. (29) moet van justitie de cel in, maar niemand lijkt te weten waarom: ‘Alleen omdat ik zwart ben?’

Gas te duur? In Soest halen ze warmte uit... de vijver (en het werkt zelfs als het water bevroren is)

Met de huidige energieprijzen in het achterhoofd zoekt Nederland massaal naar alternatieven om de voeten warm te houden. In Soest lijken ze daar iets op te hebben gevonden. De wijk Overhees wordt in de toekomst deels verwarmd door de dertien vijvers in de wijk. Een proef hiermee bij kinderboerderij De Veenweide, midden in de wijk, is veelbelovend.