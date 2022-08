Maand na golf overvallen in Amersfoort tast de politie nog altijd in het duister

Vier overvallen in een maand tijd. Het hield en houdt de gemoederen in Amersfoort flink bezig, maar nog altijd lopen enkele verdachten vrij rond.

Op 15 juni werd brillenzaak Bouman aan de Hendrik van Viandenstraat overvallen. Ondanks waarschuwingsschoten ontkomen vier verdachten. Na onderzoek wordt één persoon aangehouden; een 15-jarige jongen uit Amersfoort.

Horloge

Een kleine maand later, op 8 juli, wordt op de Harlingenstraat in Vathorst Dave overvallen in zijn woning. De criminelen zijn uit op zijn horloge. De politie laat vrijdagmiddag weten dat voor deze overval nog niemand is gearresteerd.

Dat is wel het geval bij de gewelddadige overval aan de Paasberg in Vathorst. Nog geen 48 uur na de overval op Dave, raken een 55-jarige vrouw en haar zoon (24) gewond als criminelen ook in hun woning zoeken naar horloges. Een Amersfoorter (17) werd al vrij snel aangehouden, maar de overige daders? De politie zoekt ze nog.

Op 15 juni werd brillenzaak Bouman aan de Hendrik van Viandenstraat overvallen.

Op 18 juli vindt in Amersfoort, ditmaal in Kattenbroek, een hondsbrutale overval plaats. Terwijl één dader bij de vrouw blijft, pinnen handlangers met de gestolen bankpas. Een persoon is voor deze zaak aangehouden, maar van de overige ontbreekt nog ieder spoor.

Ellemijn Pinkse, woordvoerder van de politie: ,,Er zijn geen ontwikkelingen te melden. De aanhoudingen die we hebben gedaan, hebben we al eerder gecommuniceerd.”

