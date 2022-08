Maarten dácht een stuk pijp uit de tuin te halen, maar vond meerdere lichaamsresten

Afvalstoel die Máxima meteen kocht, nu te koop in Amersfoort: ‘De koningin heeft er mondkapjes in’

Lege blikjes. Oude mascara’s. Sigarettenpeuken. Al het afval kan in de No Waste Chair van de Amsterdamse ontwerper Kees Dekkers. Amersfoorter Jeroen Speksnijder is zo enthousiast dat hij - als eerste in Nederland - de stoel in zijn winkel verkoopt.

15 augustus