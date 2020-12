Machinist die jonge treinfanaat (14) misbruikte in cabine van Thalys hoeft niet achter de tralies

Spectacu­lai­re daling van woningin­bra­ken in Amersfoort tijdens coronacri­sis

12:13 Inbrekers sloegen in Nederland dit jaar ruim 20 procent minder vaak toe dan in 2019. Tot en met vorige week ging het om ruim 28.000 geregistreerde woninginbraken. In dezelfde periode vorig jaar waren dit er nog bijna 36.000. Dat concludeert Interpolis vandaag op basis van politiecijfers. Maar hoe zit dat in Amersfoort?