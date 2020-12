Machinist misbruikte jonge treinfanaat (14) jarenlang in cabine van Thalys naar Brussel

Deze oud-profvoet­bal­ler stond na een helikopter­vlucht kotsmisse­lijk op het veld in de kampioens­wed­strijd van SDVB

Een knotsgekke beslissingswedstrijd, een unieke prestatie, een bijzondere sporter, het was er allemaal in de eerste twee decennia van het millennium. Vandaag aflevering 5: SDVB mist promotie naar de hoofdklasse in 2011.