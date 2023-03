Man (20) uit Soest aangehouden wegens betrokkenheid bij zware mishandeling Baarn

Crisisnood­op­vang sluit aan de ’t Goylaan en opent in Kamp Zeist

De crisisnoodopvang voor 129 asielzoeker aan ‘t Goylaan in Utrecht wordt afgebouwd en een nieuwe opvang opent in Kamp Zeist. De families en kinderen kunnen hiernaartoe verhuizen en voor een langere tijd verblijven. De nieuwe opvang in Zeist is naar verwachting 1 mei klaar.