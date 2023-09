Man (27) uit Woudenberg komt om het leven bij ernstig eenzijdig verkeersongeluk

Deze verpleeg­kun­di­gen hadden moeilijk jaar en nu staan ze met hun kwetsbare verhaal in het theater

Ze hebben een razend drukke baan in de zorg, maar dat weerhoudt Renée (57), Elly (59) en Christien (59) er niet van om het theater in te gaan. Hun voorstelling BETER is heel persoonlijk en dat is spannend. ‘We geven onszelf bloot en dat komt binnen.’