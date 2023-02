Man (28) die vol op auto klapte in Amersfoort, reed véél te hard: ‘Maar oorzaak ligt bij andere bestuurder’

‘Mensonte­ren­de’ overlast van houtrook, maar de gemeente grijpt niet in: ‘Soms moet ze zich opsluiten’

Wanneer is houtrook zo hinderlijk, dat er moet worden ingegrepen? Dat is de vraag die woensdag voor de bestuursrechter lag. Een inwoner van Amersfoort is het niet eens met de conclusie dat er geen sprake is van overlast, en sleept de gemeente voor de rechter.

7:00