Man (28) uit Scherpenzeel aangehouden op verdenking van in brand steken woning

MET VIDEO Honderden liters gedumpt drugsafval in Lage Vuursche schadelijk voor natuur: ‘Bodem is helemaal aangetast’

Plots roken ze een vreemde, penetrante geur, bewoners van de Zwarteweg in Lage Vuursche. Die bleek afkomstig van een flinke berg drugsafval die gedumpt was even verderop. Bijzonder schadelijk voor de natuur, zegt Staatsbosbeheer. ,,De bodem is gewoon helemaal aangetast. Hier worden we uitermate verdrietig van.”

9 december