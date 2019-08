Man (42) aangehouden in Nijkerk na bedreiging met mes

‘We plakken overal een etiket op’

10:03 Ik had ooit iets met een jongen. Wat 'iets' precies was, wist ik niet. Hij plakte er liever geen label op. Het ging in tegen alles wat ik kende. Wij Hollanders houden van hokjes. Etiketten, labels, stickers: we plakken ze overal op. Het houdt dingen overzichtelijk. En als je het slim aanpakt, is dat wat je onderscheidt.