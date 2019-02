Man aangevallen met groot mes bij flat in Amersfoort

Bij een wooncomplex aan de Paladijnenweg in Amersfoort is gisteravond een 39-jarige man aangevallen door een 33-jarige man met een groot mes. De politie bevestigt het incident.

Volgens politiewoordvoerder Hanneke Sanders was er op straat oogcontact tussen beide personen. ,,Vervolgens heeft de één de ander mishandeld.” Het slachtoffer liep verwondingen op en is overgebracht naar het ziekenhuis. De messenzwaaier is aangehouden door de politie.

Kneuzingen

,,Ik heb het gevecht niet gezien, maar wel het slachtoffer opgevangen”, zegt een van de flatbewoners die anoniem wil blijven uit angst voor represailles. ,,Er zijn kiezen uit zijn mond geslagen en zijn hele gezicht was onder de kneuzingen. Hij was verward naar de aanval. Hij wilde zelfs via de verkeerde trap teruglopen naar zijn huis.” Het wapen zou een hakbijl zijn. ,,De politie heeft al zijn wapens in beslag genomen.”

De dader is volgens de bewoner één van de vijftien ‘verwarde’ flatbewoners die stelselmatig overlast veroorzaken. Voorbeelden zijn verwarde mensen die zich in het openbaar ontlasten, drugsgebruikers en mensen die uren achter elkaar schreeuwen met als doel de buren te treiteren. Deze overlast houdt al ruim twee jaar aan.

De mogelijke reden voor de aanval is volgens één van de bewoners dat het slachtoffer één van de personen is die zich in de media heeft geuit over de problematiek in de flat. Om diezelfde reden willen bewoners niet meer met naam in de krant.

Volgens de gemeente zijn er vijf bewoners die zorgen voor extreem overlast en tien die minder frequent overlast veroorzaken. Volgens een bewoner valt de dader in dit geval in de minder extreme categorie.

Oplossingen

De gemeente meldt dat er ‘oplossingen zijn gevonden voor vijf huishoudens’. Eerder werd door woningcorporatie Portaal gemeld dat één overlastgever gedwongen moest vertrekken door een gerechtelijk oordeel. Van een ander is de woning afgebrand, mogelijk door eigen toedoen. Volgens bewoners zijn er nog een overlastgever en een niet-overlastgever die vrijwillig willen vertrekken uit de flat.

Burgemeester Lucas Bolsius bracht in december een persoonlijk bezoek aan de flat naar aanleiding van de brandstichting bij de flat.