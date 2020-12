Man die met hoge nood uitstapte tijdens file achtergelaten langs A1 bij Barneveld

Zeven kinderen tussen 13 en 15 jaar oud verhoord na mishande­ling vader in Bunschoten

3 december De politie heeft in Bunschoten zeven kinderen in de leeftijd van 13 tot 15 jaar aangehouden voor de ernstige mishandeling van een 40-jarige plaatsgenoot. Het slachtoffer was de vader van twee meisjes die door de groep waren lastiggevallen.