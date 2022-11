Man fietst in sinkhole in Baarn, belandt tot nek in ijskoud water

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er een waterleiding gesprongen op de hoek Diepenbrocklaan/Cornelis Dopperlaan in Baarn. Het gat dat daarbij ontstond, zit precies midden op het fietspad. Wanneer de waterleiding is gesprongen, is niet helemaal duidelijk. De Baarnse Componistenwijk zit zeker tot 12.15 uur zonder water meldt Vitens.

De onfortuinelijke jongeman in Baarn was niet de enige die in een sinkhole belandde. Ook in Eemnes raakte iemand in een gat dat was ontstaan door waterlekkage. De vrouw is hierbij niet gewond geraakt, maar wel erg geschrokken. Liander is op dit moment bezig om de leiding af te sluiten aan de Graanoogst in Eemnes.