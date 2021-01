Man maakt met wisseltruc geldbedrag buit in Karwei in Nijkerk

Eerste 700 vaccins met gejuich binnenge­haald bij Lyvore: ‘Er is hier stoempend hard gewerkt‘

26 januari ‘Au au!’ roept Hanny de Keijzer (88) guitig als de naald uit haar bovenarm getrokken is. Ze heeft niets gemerkt van het vaccin dat dinsdagochtend bij haar gezet is in woonzorgcentrum Molenschot in Soest.