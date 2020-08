Man met rollator in Amersfoort onwel door warmte: omstanders bieden verkoeling met paraplu’s

video Doorbraak: eíndelijk krijgen Sovjetsol­da­ten op ereveld een naam, dankzij geheime Russische documenten

Nieuwe Russische documenten in bezit van Stichting Sovjet Ereveld gaan waarschijnlijk leiden tot de identificatie van ongeveer twintig in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Sovjetsoldaten, die begraven liggen op het Russisch ereveld in Leusden.