Man op blote voeten sprint met succes achter fietsendief aan en draagt hem over aan de politie

Gekantelde Canta in Baarn: bestuurder ongedeerd

In Baarn is dinsdagochtend rond 08.50 uur een Canta in de flank geraakt door aan aanstormende auto. Dit gebeurde op de kruising tussen de Drakenburgerweg en de Goeman Borgesiuslaan. De bestuurder van de Canta is er met de schrik vanaf gekomen.

24 mei