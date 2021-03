Man uit Leusden veroordeeld voor verkrachting van medebewoonster van woonzorggroep in Soest

Bekende ondernemer woest: ‘Gemeente Nijkerk begint oneerlijke concurren­tie met onze parkeerga­ra­ge’

7:44 Ondernemer Gerard van den Tweel is woest over de plannen van de gemeente Nijkerk om voor 4 miljoen euro 95 parkeerplaatsen aan te kopen in het bouwplan Kerkplein Nijkerk.