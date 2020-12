Man uit Nijkerk zwaargewond bij werkzaamheden in tuin

Amersfoort2014: School investeer­de tonnen die bedoeld waren voor onderwijs­geld in nieuwbouw

4 december De Klimboom, school voor speciaal basisonderwijs, heeft volgens politieke partij Amersfoort2014 tegen de wettelijke afspraken in 600.000 euro bijgedragen aan de nieuwbouw op de Vosheuvel. Het geld was bestemd voor onderwijsdoeleinden en had niet besteed mogen worden aan totstandkoming van het schoolgebouw, vindt de fractie. Het schoolbestuur bestrijdt de onrechtmatigheid.