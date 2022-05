Man uit Soest (31) verdacht van veroorzaken heftige crash bij Bathmen

Hij is stokoud, heeft artrose en dagelijks moet-ie een pilletje: Wie wil Mr. T. wél adopteren? ‘Hij is zo lief!’

Met zijn respectabele 12,5 jaar, wat oudemannenkwalen en een dagelijks pilletje is hond Mr. T. bepaald geen pup meer. Maar dat de Amerikaanse Stafford 130 dagen in het asiel zit, zonder één reactie? Daar kunnen ze in het Amersfoortse asiel niet bij. Al gloort er nu hoop.

24 mei