Man uit Soest rijdt zijn klassieke raceauto aan barrels bij Paleis Soestdijk

Leerlingen van drie scholen in de regio met mondkapjes naar school: ‘Het brengt een trein aan kwesties met zich mee’

1 september Drie middelbare scholen in de regio Amersfoort beginnen deze week het nieuwe schooljaar met mondkapjes op. Leerlingen en docenten van het Farel College, Het Corlaer College in Nijkerk en Accent Praktijkonderwijs in Nijkerk is gevraagd de mond- en neusbedekking te dragen.