Man vast na zware mishandeling boa in Scherpenzeel

Theater­groep Teatro Obstinato gaat artistiek om met ouder worden

16:49 Ouder worden gaat vanzelf, maar hoe je ermee omgaat, dat is de kunst. De Amersfoortse amateurtheatergroep Teatro Obstinato ging vandaag op artistieke wijze in op de aspecten van het ouder worden. De spelers kozen podium in de Kingloopwinkel in Isselt.