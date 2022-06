Man verbrandt niet alleen onkruid, maar steekt ook (per ongeluk) autobedrijf van zijn buurman in de fik

Ruit van voordeur opgeblazen van woonhuis in Amersfoort: politie stelt onderzoek in

Bij een woonhuis in de Amersfoortse wijk Nieuwland is zaterdagavond rond 22.15 uur een ruit in de voordeur opgeblazen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak en was zondagmorgen nog altijd in de woning aanwezig.

26 juni