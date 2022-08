Man wordt onwel in zwembad De Glind: omstanders halen hem uit het water

Blauwalg rukt op in de regio Amersfoort: waar kan je straks nog wél zwemmen?

De teller staat dinsdagmiddag op twaalf. In diverse vijvers en sloten in Amersfoort, Soest, Stoutenburg en Hoevelaken is blauwalg gevonden. Komt er nog meer? En is het erger dan vorige zomers? Het waterschap stelt gerust: ,,Blauwalg rukt op op de bekende locaties en is niet erger dan andere jaren.’’

9 augustus