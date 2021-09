Manege boos op gemeente om plotseling vuurwerk bij rouwstoet: ‘Losgebroken pony’s, huilende ruiters’

Manege Zonneveld in Baarn had het graag vooraf geweten dat er vrijdag vuurwerk afgestoken zou worden in de buurt van de manege. ,,Bedankt, voor het ons NIET vooraf informeren van deze happening met daarbij ongelooflijk hard vuurwerk, vlak naast onze manege”, schrijft het bestuur. Het vuurwerk zou zijn afgestoken precies op het moment dat jonge kinderen paardrijles kregen.