Manegehouder Jos vreest voor zijn bedrijf -en dat van collega's- en daarom ‘blokkeert’ hij mee in zijn trekker

Op vakantie in eigen land? Wacht niet te lang! ‘Tijdens de bouwvak zitten we al voor zeker 95 procent vol’

Vakantieparken en campings in de regio Amersfoort maken zich op deze eerste dag van de schoolvakantie op voor een drukke zomer. Topdrukte, zoals vorig jaar is het nog niet, maar de Nederlander lijkt weggaan in eigen land te hebben herontdekt. ,,Het is afwachten hoe duurzaam dat blijft.”

9 juli