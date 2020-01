Mannen sloegen Amersfoorter Brian (23) gebroken jukbeen en tanden uit zijn mond, nu is hij op zoek naar de daders

Een opgezwollen gezicht met bloed en schrammen en een mond vol afgebroken tanden. Zo zag Brian Rijerkerk er net na zijn mishandeling uit. Nu, anderhalve week later, beginnen de wonden in zijn gezicht te genezen. Maar het duurt nog wel even voordat hij is hersteld. ,,Donderdag word ik geopereerd aan een gebroken jukbeen. Binnenkort ben ik aan de beurt bij de tandarts, want mijn gebit is nog steeds een gatenkaas.’’