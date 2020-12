Mantelzorgers in Amersfoort betalen meer dan gemiddeld voor parkeren, maar Nijkerk spant de kroon

Gemeente Nijkerk is de enige andere gemeente in de regio die betaaldparkerenzones kent. Omdat een regeling voor mantelzorgers ontbreekt, heeft Zuster Jansen de kosten niet berekend. Een snelle rekensom leert dat een mantelzorger in het centrum van Nijkerk 32 euro parkeerkosten per maand betaalt. Zuster Jansen rekent 40 uur in de maand en het parkeertarief in het centrum is 80 cent per uur.



Utrecht is koploper in het onderzoek. Daar is een mantelzorger gemiddeld 43 euro per maand kwijt, ondanks de 75 procent korting die de gemeente aan mantelzorgers geeft. Dat een mantelzorger daar alsnog veel betaalt, is volgens de onderzoekers te verklaren vanwege de hoge parkeerkosten.