Margreet verkoopt haar bijzondere woning voor 1,1 miljoen: ‘Alsof je een kunstwerk bewoont’

Lubach maakt grap over ‘niet bestaande’ VVD-wethouder Kraanen, dus slaat hij terug: ‘Ik besta wel!’

11 maart Hij is zeker niet de enige Amersfoorter die zijn of haar best doet om een zetel in de Tweede Kamer te bemachtigen. Maar de persoonlijke campagne van Kees Kraanen is wel de enige, waar geen stadsgenoot omheen kan. Posters, tekstkarren: alles haalt de VVD-wethouder uit de kast.