Mariëlle verhuisde voor de liefde naar Amersfoort: 'Ik ging op mijn 40e op kamers met hem'

Het stel leerde elkaar kennen via de neef van Mariëlle. “Eduard en mijn neef Mark zijn al jaren beste vrienden. Ik ging als kind veel bij mijn oom en tante logeren, dus ik kende Eduard toen al. Maar toen woonde ik al in Nijmegen.”

De bruiloft van Mark

Een aantal jaar later, op de bruiloft van neef Mark, zagen Eduard en Mariëlle elkaar weer voor het eerst in een lange tijd. “Het was heel grappig om elkaar te zien na al die jaren. We hebben toen flink bijgekletst, maar meer dan dat was het ook niet.” De echte vonk sloeg pas over bij de volgende ontmoeting.

Matchmaker Mark

Het leven van Mariëlle werd in 2012 flink overhoop gegooid. “Mijn moeder, die naast me woonde, werd ernstig ziek. Ik verloor daarnaast mijn baan door een reorganisatie. Ineens had ik naast mijn zus niet zoveel meer te zoeken in Nijmegen.” Een goede reden voor neef Mark om Mariëlle op te beuren. “Hij nodigde me uit voor het Highlands Festival. Ik kon in Amersfoort slapen en met Mark meerijden naar het festival.”

Niet geheel toevallig, ging ook Eduard mee naar het Highlands Festival. “Ik lag nét in scheiding”, vertelt Eduard. “Dus toen Mark me uitnodigde voor dat festival, was het antwoord erg simpel: ja. “

Highlands Festival

Op het festival ontdekten de twee dat ze beiden dezelfde muzieksmaak hadden. “Dat was niet heel moeilijk, want we zijn beiden dol op héél véél muziek”, vertelt Eduard. “De volgende dag bracht ik haar weg naar het station. De weg daarnaartoe was erg gezellig.” De eerste afspraak van het stel was in het geheim. “Niemand mocht het weten, ook Mark niet”, vertelt Mariëlle. “Eduard kwam naar Nijmegen en we gingen samen een startkaart voor de Nijmeegse Vierdaagse te halen. Vanaf dat moment bleef het contact aan en spraken we steeds vaker af.”

Betrapt

Het stel zag elkaar steeds vaker. “Tot mijn neef erachter kwam”, vertelt Mariëlle. “We waren bang voor de reactie. Daarom wilden we het niemand vertellen. Maar toen hij hoorde dat Eduard in Nijmegen was om mij te zien, was het voor hem meteen duidelijk.” Eduard: “Zijn reactie op het nieuws viel ons enorm mee. ‘Mijn beste vriend en liefste nichtje samen, hoe mooi is dat?'”

Sterker dan wij twee

De periode van de geheime dates omschrijft Eduard als een nummer van De Dijk. “De tekst van ‘Sterker dan wij twee’ was erg passend op onze situatie. We hadden nog geen relatie, maar onze gevoelens waren zo sterk. Dat overtrof alles. Sterker dan wij twee.”

Volledig scherm Foto: Google Maps

Van Nimma naar Foortje

In 2012 kwam de moeder van Mariëlle te overlijden. “Zij was voor mij de belangrijkste reden om in Nijmegen te blijven. Ik besloot daarom op zoek te gaan naar een baan in Amersfoort. Die vond ik sneller dan verwacht en ik kon de volgende maand al beginnen.” Mariëlle zocht alleen nog een plek om te wonen. “Die vonden we boven Café de Noot“, vertelt Eduard. “Daar stonden twee kamers te huur. Eentje voor mij, en eentje voor haar.” Mariëlle: “Dan ben je 40 jaar en ga je voor het eerst op kamers wonen.”

Nooit meer uit Amersfoort

“Nu, zo’n acht jaar verder, wonen we in een heerlijk appartementje in Amersfoort. We zijn al meer dan tien jaar samen en nog steeds voelen we die klik.” Het stel wil nooit meer vertrekken uit de Keistad. “Zelfs als we de loterij winnen, dan blijven we hier. Althans, ons adres. Want wij gaan dan zelf veel rondreizen. Maar thuiskomen doen we in Amersfoort.”

