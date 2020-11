Marius pleegt winkeldiefstal na winkeldiefstal, maar goed is hij er niet in: ‘Ik word bijna elke keer gepakt’

UPDATE Gerichte actie? Pui uit Baarnse woning geblazen, politie gaat uit van vuurwerk­bom

11 november Door een explosie in de Weteringstraat in Baarn is woensdag vroeg in de ochtend een pui van een woning deels opgeblazen. De politie vermoedt dat verdachten een vuurwerkbom af hebben laten gaan. Het is nog onduidelijk of het om een gerichte actie gaat tegen de bewoners.