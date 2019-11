Mark Hannessen uit Nijkerk is voor velen de échte Sinterklaas

Het is 5 december 2018. Mark Hannessen gaat als Sinterklaas op huisbezoek bij twee kinderen en hun grootouders, die hem hebben ingehuurd om de kinderen op te vrolijken. Vader en moeder zijn in het Meanderziekenhuis met hun stilgeboren baby. Er heerst een sombere sfeer, maar Hannessen slaagt erin om het vertrouwen van het meisje te winnen. ,,Ze kwam bij mij op schoot zitten. ‘O ja, mijn zusje is dood’, vertelde ze rustig. Terwijl de grootouders en pieten huilden, kon ik haar en haar broertje troosten. De familie was vast blij met mijn bezoek, want dit jaar mag ik weer bij hen komen.’’