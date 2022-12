Marokko-supporters kunnen niet toeteren bij ‘De Stier’ in Amersfoort: politie blokkeert toegangswegen

Direct na de winnende strafschopserie tegen Spanje, gingen mensen in Amersfoort de straat op. Marokkaanse voetballiefhebbers wilden zich verzamelen bij de bekende rotonde in het centrum. Zij troffen daar echter een flinke politie-eenheid.

Hierdoor is het niet mogelijk om rondjes te rijden bij de rotonde, iets wat steevast wél gebeurt als Turkije of Marokko heeft gewonnen. Feestende mensen drukken dan veelvuldig op hun toeter van hun scooter of auto. Zo ook afgelopen donderdag, maar daarbij waren óók personen die het feestje voor anderen verstierden.