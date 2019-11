Maureen (15) uit Nijkerk werd bijna beroofd van haar oordopjes: 'Jongens op een scooter trokken me meters mee'

Dodenmas­kers achter woningraam in Amersfoort verbeelden vluchtelin­gen­tra­ge­die

3 november Je eerste gedachte is ‘zie ik het goed?’. Maar er kan geen twijfel over bestaan: achter het raam van die twee vensterbanken in de Korte Bergstraat hangen toch echt dodenmaskers. Ze zijn ‘gevangen’ in golven van papier, waarachter flarden teksten zichtbaar zijn.