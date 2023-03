Maurits (31) weet alles over speechen, maar Nederlanders zijn daar niet goed in (zelfs Baudet niet)

Provincie Utrecht geeft weer gratis bomen weg (en hierom kan je je buren maar beter vast inlichten)

Wie in de provincie Utrecht woont en gratis bomen voor in de tuin wil ontvangen kan zich vóór 9 maart nog aanmelden bij Plan Boom om ze op zaterdag 11 te komen afhalen. Voor sommige mensen zal het wel zaak zijn om ook buren te interesseren: 10 stuks is namelijk het minimum aantal om af te halen.