Meander bouwt drie gloednieuwe ok's en een nieuwe hartbewaking (en zoveel kost dat)

De eerste contouren van de uitbreiding van Meander Medisch Centrum in Amersfoort worden zichtbaar. Straks telt het ziekenhuis drie gloednieuwe operatiekamers en een fonkelnieuwe hartbewaking. Het duurt nog even voor de eerste patiënten behandeld worden. Op zijn vroegst in april 2023 worden de eerste bedden naar binnen gereden.