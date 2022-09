Meander-CEO Frank de Reij (62) stopt na 10 jaar dienst: ‘Reden ligt in de persoonlijke sfeer’

Het duurt nog even voordat De Reij daadwerkelijk afzwaait. Pas in april 2023 stopt hij definitief met zijn bestuurlijke functies. ,,De reden van zijn aftreden ligt in de persoonlijke sfeer”, laat woordvoerder Erik van Goor weten. ,,Hij is 62 jaar en vindt het tijd om een stapje terug te doen.”

Wie De Reij gaat opvolgen, is nog niet bekend. ,,We hebben de tijd om in alle rust een opvolger te vinden.”

Adviseur

In de tien jaar dat De Reij de topman was in het ziekenhuis is er veel gebeurd. Zo was hij er bij toen op 6 juni 2014 prinses Margriet het fonkelnieuwe ziekenhuis aan de Maatweg in Amersfoort opende. Inmiddels groeit het ziekenhuis al uit haar jasje en worden nieuwe operatiekamers gebouwd. Tijdens de coronacrisis roemde hij het personeel van het ziekenhuis. ,,Ik bewonder de veerkracht en flexibiliteit die iedereen heeft laten zien. Dat geeft mij de energie om dit werk te kunnen doen”, zei hij daarover.

De Reij blijft overigens bij het ziekenhuis betrokken. Hij blijft aan als adviseur van de Raad van Bestuur en gaat zich onder andere richten op innovaties.

