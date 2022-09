Medewerker kunstschool (22) verdacht van seksueel overschrijdend gedrag met leerling in Soest

De politie heeft dinsdag een 22-jarige medewerker van Scholen in de Kunst in Amersfoort aangehouden na een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een minderjarige leerling van de Bachschool in Soest.

De man was vooral actief op de Soester muziekschool, waarmee Scholen in de Kunst nauw samenwerkt, en de School voor Talent Muziek in Amersfoort. ,,Wij zijn door de melding erg geschrokken en aangedaan’’, meldt Scholen in de Kunst op haar website. ,,De verdachte was niet werkzaam als docent, dirigent of begeleider, maar als ondersteuner.’’

Het centrum, dat cursussen beeldende kunst, toneel, schrijven, muzieklessen en danslessen aanbiedt, wil verder geen commentaar geven op de aanhouding. ,,Onze eerste prioriteit was en is de veiligheid van de melder en alle andere leerlingen en cursisten van de Bachschool en Scholen in de Kunst.’’

Ontslagen

Na de melding heeft Scholen in de Kunst de medewerker, afkomstig uit Amersfoort, direct op non-actief gesteld en vervolgens ontslagen. ,,Hoe het onderzoek verder ook verloopt, het is uitgesloten dat de voormalig medewerker nog terugkeert op de Bachschool of bij Scholen in de Kunst.’’

De zedenpolitie heeft gesprekken gevoerd met zowel de ouders van de betrokken leerling als met ouders van jongeren uit de directe omgeving, en onderzoekt nu of de ondersteuner vaker in de fout is gegaan. Maar volgens Scholen in de Kunst is er geen reden om aan te nemen dat meer leerlingen te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdende gedrag.

Op de Bachschool krijgen leerlingen van alle leeftijden muzieklessen. Het instituut staat bekend om zijn veelzijdige orkest- en ensemble-aanbod.

