Medewerker van restaurant in Amersfoort verjaagt bewapende overvaller met mes

An­ti-coronapar­tij Amersfoort voor Vrijheid dendert de raad in: ‘Het voelt onwerke­lijk, we zijn supertrots!’

Het was de verrassing van de avond: Tom van Lamoen (35) komt met zijn Amersfoort voor Vrijheid vanuit het niets met één zetel de gemeenteraad in. Dat lukte Noëlle Sanders op eigen titel ook, maar zij is een bekende in de politiek en daarbij had Van Lamoen zijn partijnaam te laat aangemeld, waardoor hij onder de weinig inspirerende noemer Blanco Lijst 14 op de kandidatenlijst stond. Hoe gaat het daags na de uitslag met de ‘grote onbekende’?

